Поиск

Более 200 человек погибли, около 750 пострадали в Иране в результате ударов Израиля и США

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 201 человек погиб в результате ударов Израиля и США по Ирану в субботу, сообщают ближневосточные СМИ, ссылаясь на Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран.

По его данным, еще 747 человек пострадали.

Отмечается, что удары затронули 24 из 31 провинции Ирана.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности Ирана призвал жителей Тегерана покинуть столицу из-за ударов США и Израиля. На дорогах на выездах из иранской столицы образовались длинные пробки.

Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иране сообщили о 201 погибшем в результате атак Израиля и США

США и Израиль выбрали время операции исходя из данных о встрече иранских чиновников

Остановка перелетов через ОАЭ нарушила авиасообщение с островами Индийского океана

 Остановка перелетов через ОАЭ нарушила авиасообщение с островами Индийского океана

В ЦАХАЛ сообщили, что в операции против Ирана задействовали свыше 200 самолетов

 В ЦАХАЛ сообщили, что в операции против Ирана задействовали свыше 200 самолетов

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

СМИ в Иране сообщили, что Тегеран перекрыл Ормузский пролив

 СМИ в Иране сообщили, что Тегеран перекрыл Ормузский пролив

Не менее 14 военных баз США подверглись атакам иранских ракет и беспилотников

В КСИР объявили о запуске новой волны ракет по базам США в Персидском заливе

Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

 Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

Израильские военные сообщили об авиаударах по пусковым установкам ракет в Иране
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 87 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8536 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });