Более 200 человек погибли, около 750 пострадали в Иране в результате ударов Израиля и США

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 201 человек погиб в результате ударов Израиля и США по Ирану в субботу, сообщают ближневосточные СМИ, ссылаясь на Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран.

По его данным, еще 747 человек пострадали.

Отмечается, что удары затронули 24 из 31 провинции Ирана.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности Ирана призвал жителей Тегерана покинуть столицу из-за ударов США и Израиля. На дорогах на выездах из иранской столицы образовались длинные пробки.