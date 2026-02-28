Поиск

В Росатоме сообщили, что площадка АЭС "Бушер" в Иране работает "в обычном режиме"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Военная операция в регионе не повлияла на деятельность на АЭС "Бушер" в Иране, площадка работает в обычном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе российской госкорпорации "Росатом".

"Площадка АЭС Бушер в Иране на текущий момент (28 февраля, 19:00 мск - ИФ) продолжает работать в обычном режиме, военная операция в регионе на деятельности никак не сказалась", - говорится в комментарии.

"Мы принимаем все меры для обеспечения безопасности сотрудников и членов их семей", - подчеркнули в "Росатоме".

Ранее в субботу США и Израиль нанесли десятки ударов по Ирану. По данным военного министерства США, операция по нанесению ударов по Ирану получила название "Эпическая ярость", тогда как израильские власти назвали ее "Рычащим львом".

По сведениям СМИ, атаке США и Израиля также подвергся иранский город Бушир, где расположена АЭС "Бушер", на которой работают сотрудники российской госкорпорпции "Росатом".

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что из Ирана были эвакуированы 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер".

Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США Росатом Алексей Лихачев
