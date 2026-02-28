Поиск

ОПЕК+ на фоне атак на Иран рассмотрит вариант более значительного увеличения добычи нефти

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, ранее объявивших о добровольных сокращениях добычи нефти, рассматривают возможность более значительного увеличения добычи на апрель на фоне атак на Иран, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.

Последние три месяца страны-добровольцы воздержалась от наращивания производства, объясняя это сезонным снижением спроса. Базовый сценарий на апрель предусматривал увеличение добычи на 137 тыс. б/с, пишет агентство со ссылкой на ряд неназванных делегатов. Теперь, по словам двух из них, группа готова рассмотреть более резкий рост производства.

Встреча министров "восьмерки" пройдет в воскресенье, 1 марта.

Обсуждения состоятся на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана. В субботу утром США и Израиль нанесли ряд авиаударов по Исламской Республике. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенным в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

Иранское агентство Tasnim сообщило о перекрытии Ираном стратегического Ормузского пролива между Персидским и Оманским заливами: коммерческие суда получают сообщения от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о запрете прохода через пролив. Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и СПГ.

Восемь участников ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) вводили два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того, как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали активно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и в декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц, после чего взяли паузу в наращивании на первый квартал 2026 года.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок 2,2 млн б/с.

В Иране сообщили о 201 погибшем в результате атак Израиля и США

США и Израиль выбрали время операции исходя из данных о встрече иранских чиновников

Остановка перелетов через ОАЭ нарушила авиасообщение с островами Индийского океана

В ЦАХАЛ сообщили, что в операции против Ирана задействовали свыше 200 самолетов

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

СМИ в Иране сообщили, что Тегеран перекрыл Ормузский пролив

Не менее 14 военных баз США подверглись атакам иранских ракет и беспилотников

В КСИР объявили о запуске новой волны ракет по базам США в Персидском заливе

Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

Израильские военные сообщили об авиаударах по пусковым установкам ракет в Иране
