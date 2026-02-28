Каллас созовет внеочередной Совет ЕС по иностранным делам по ситуации вокруг Ирана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас объявила в субботу, что созовет 1 марта в формате видеоконференции Совет ЕС на уровне глав МИД по событиям, связанным с Ираном.

"В воскресенье я созову внеочередное заседание совета по иностранным делам по видеосвязи, чтобы обсудить ситуацию в Иране и стремительно развивающиеся события на Ближнем Востоке", - написала Каллас в сети X.

Она сообщила, что поддерживает связь с партнерами ЕС в странах Персидского залива.

"Неизбирательные нападения иранского режима на своих соседей несут в себе риск втягивания региона в более масштабную войну, и мы осуждаем это. Крайне важно, чтобы война не распространилась дальше. Иранскому режиму предстоит сделать выбор", - говорится в сообщении главы дипломатии ЕС.

В субботу утром США и Израиль нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.