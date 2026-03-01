Минтранс РФ проинформировал российские суда о рисках следования в порты Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские морские суда проинформированы о рисках следования в порты Ирана, сообщило министерство транспорта РФ.

"Минтрансом РФ идентифицировано 31 судно под российским флагом, находящееся в зоне конфликта. Из них в Персидском заливе - пять судов, два в Средиземном море в районе Израиля, 24 - в Каспийском море. Главным морским спасательно-координационным центром Росморречфлота передается предупреждение всем судам о рисках следования в порты Ирана", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению ведомства, установлена связь с ситуационно-кризисным центром МИД России в части взаимодействия по всем вопросам судоходства. Ведется работа с судами под российским флагом в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.