Трамп заявил, что продолжит удары по Ирану в течение ближайшей недели

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Удары США по Ирану продолжатся в течение еще нескольких дней, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Высокоточные и тяжелые удары продолжатся без перерывов в течение ближайшей недели", - написал он в соцсети Truth Social.

При этом Трамп не исключил и более продолжительную операцию. "Либо это продолжится так долго, как потребуется, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке и во всем мире", - отметил он.