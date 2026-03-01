РФ требует от США и Израиля немедленного прекращения агрессии в отношении Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Москва требует от Израиля и США прекратить агрессию в отношении Ирана и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Требуем от США и Израиля немедленно прекратить свои агрессивные действия.

Альтернатив урегулированию вопроса по иранскому сюжету, в том числе по его ядерным компонентам, мирными и дипломатическими способами, не было и не будет. Настаиваем на немедленном возобновлении политико-дипломатического урегулирования и поиска решения на основе международного права, взаимном уважении и балансе интересов", - сказал он, выступая в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.

Небензя подчеркнул: "Безответственный шаг США и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе - оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнерам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке".

"Действия США и Израиля рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Особую обеспокоенность вновь вызывает угроза ядерной, физической ядерной и радиологической безопасности", - отметил постпред РФ при ООН.