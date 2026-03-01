Поиск

РФ требует от США и Израиля немедленного прекращения агрессии в отношении Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Москва требует от Израиля и США прекратить агрессию в отношении Ирана и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Требуем от США и Израиля немедленно прекратить свои агрессивные действия.

Альтернатив урегулированию вопроса по иранскому сюжету, в том числе по его ядерным компонентам, мирными и дипломатическими способами, не было и не будет. Настаиваем на немедленном возобновлении политико-дипломатического урегулирования и поиска решения на основе международного права, взаимном уважении и балансе интересов", - сказал он, выступая в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.

Небензя подчеркнул: "Безответственный шаг США и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе - оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнерам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке".

"Действия США и Израиля рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Особую обеспокоенность вновь вызывает угроза ядерной, физической ядерной и радиологической безопасности", - отметил постпред РФ при ООН.

Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ООН Василий Небензя Иран РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Небензя заявил, что агрессия против Ирана грозит выйти далеко за пределы региона

В Иране сообщили о 201 погибшем в результате атак Израиля и США

США и Израиль выбрали время операции исходя из данных о встрече иранских чиновников

Остановка перелетов через ОАЭ нарушила авиасообщение с островами Индийского океана

 Остановка перелетов через ОАЭ нарушила авиасообщение с островами Индийского океана

В ЦАХАЛ сообщили, что в операции против Ирана задействовали свыше 200 самолетов

 В ЦАХАЛ сообщили, что в операции против Ирана задействовали свыше 200 самолетов

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

СМИ в Иране сообщили, что Тегеран перекрыл Ормузский пролив

 СМИ в Иране сообщили, что Тегеран перекрыл Ормузский пролив

Не менее 14 военных баз США подверглись атакам иранских ракет и беспилотников

В КСИР объявили о запуске новой волны ракет по базам США в Персидском заливе

Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

 Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 93 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8536 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });