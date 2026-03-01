Постпред Ирана заявил, что действия США и Израиля нарушают международное право

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал действия Израиля и США в отношении его страны военным преступлением, противоречащим уставу ООН, но Вашингтон настаивает на законности своих действий.

"Беспочвенные обвинения, выдвинутые в защиту этого незаконного применения силы, не имеют юридической силы в соответствии с международным правом", - сказал Иравани во время своего выступления в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.

По его словам, "заявления о неминуемых угрозах (...) не могут узаконить агрессию".

Он упомянул об ударе по начальной школе для девочек в Минабе, в результате которого, по данным СМИ Ирана, погибло 108 детей.

"Это не только акт агрессии, это военное преступление и преступление против человечности", - сказал Иравани.

Постпред Ирана отметил, что Тегеран "продолжит осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону", пока агрессия полностью не прекратится.

"Все базы, сооружения и материальные средства враждебных сил в регионе должны рассматриваться как законные военные объекты в рамках законного осуществления Ираном мер самообороны", - добавил он.

В свою очередь, постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что удары по Ирану были "законными действиями".

"Международное сообщество давно утвердило простой и необходимый принцип: у Ирана не может быть ядерного оружия. Этот принцип - не вопрос политики, это вопрос глобальной безопасности, и с этой целью Соединенные Штаты в этом месяце предпринимают законные действия", - сказал постпред США.

Он отметил, что "дипломатия не может быть успешной там, где нет подлинного желания прекратить агрессию, где нет подлинного партнера для достижения мира".

Тем временем постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что "совместные усилия будут продолжаться до тех пор, пока сохраняется угроза".

По его словам, США и Израиль действовали, чтобы противостоять якобы существующей угрозе со стороны Ирана и "остановить ее, прежде чем она станет необратимой".

"Мы действовали не импульсивно. (...) Мы действовали по необходимости, потому что иранский режим не оставил разумной альтернативы", - сказал он.