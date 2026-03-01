США и Израиль в ночь на воскресенье продолжили наносить удары по Ирану

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) информировало, что продолжает операцию против Ирана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также подтвердила новую серию воздушных ударов.

"Иранский режим предупреждали. CENTCOM в настоящее время предпринимает быстрые и решительные действия, как приказано", - говорится в сообщении командования в соцсети X.

К публикации прикреплены кадры пусков с наземных ракетных установок и видеофиксации результатов попаданий по объектам.

Между тем ближневосточные СМИ сообщили о начавшейся рано утром в воскресенье новой серии авиаударов по Ирану.

Американские чиновники подтвердили CBS, что удары США и Израиля по Ирану продолжаются.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем телеграм-канале, что ВВС страны "осуществили серию ударов, направленных на подрыв ракетных баллистических ракетных сил и систем противоракетной обороны (...) в западном и центральном Иране".