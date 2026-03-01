КСИР скорбит по Хаменеи и обещает отомстить

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) скорбит в связи с известием о гибели верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи, и обещает отомстить.

"Мы потеряли великого лидера и скорбим по нему", - говорится в заявлении КСИР, распространенном информационным агентством Fars.

Отмечается, что "мученическая смерть Хаменеи от рук самых жестоких террористов и палачей человечества является признаком легитимности этого великого лидера и признания его искренних заслуг".

В КСИР также сообщили, что "рука мести иранского народа (...) не отпустит их".

Иранские военные добавили, что будут "твердо противостоять внутренним и иностранным заговорам".

Ранее СМИ Ирана подтвердили гибель Хаменеи в результате ударов США и Израиля.