События в Иране могут привести к дефициту газа в Турции, Европе и мировом рынке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - События на Ближнем Востоке могут привести к дефициту и перераспределению потоков природного газа в Турции и Европе, а также на мировом рынке сжиженного природного газа, отмечает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"Атака США и Израиля на Иран может привести к прекращению экспорта иранского газа в Турцию. В результате Турция начнет увеличивать закупки российского газа через "Голубой поток" и "Турецкий поток", - отметил эксперт.

Ответные действия Ирана по атакам на Катар и перекрытию Ормузского пролива могут привести к прекращению экспорта катарского сжиженного природного газа (по объему поставок Катар экспортер СПГ №2 в мире после США), добавил специалист.

Катар в 2025 году экспортировал 110 млн тонн СПГ, обеспечив около 1/5 части мирового рынка.

В связи с этим Правосудов не исключил: "Германия, сделавшая ставку на импорт СПГ, может задуматься о пересмотре своей стратегии. Тем более, что этой зимой неожиданно замерзло Балтийское море, что усложнило прием грузов СПГ. На фоне истощенных подземных хранилищ газа и возможных трудностей с получением СПГ руководство ФРГ и ЕС могут задуматься о возможном начале поставок газа по сохранившейся нитке "Северного потока-2"".

ЕС уже принял план по отказу от российского газа. "Однако, здесь можно было бы повторить нефтяную схему, когда в Германию по российским нефтепроводам идет казахстанская нефть. В Россию поступает газ с месторождения Карачаганак для переработки на Оренбургском ГПЗ. По "Северному потоку-2" можно начать поставки карачаганакского газа из Казахстана, тем более, что среди акционеров Карачаганака есть Shell (29,25%); Eni (29,25%); Chevron Corp. (18%). В дальнейшем поставки казахстанского газа через Россию можно увеличить за счет других месторождений с помощью своповых разменов на российский газ", - допускает он.

