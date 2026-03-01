Бельгия задержала нефтяной танкер, который европейцы считают связанным с Ираном

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Бельгия минувшей ночью задержала танкер "Этера", который якобы принадлежит к российскому нефтеналивному флоту, находится под санкциями ЕС и США и подозревается в связях с Ираном, сообщил в воскресенье телеканал RTBF.

"В последние несколько часов наши вооруженные силы при поддержке сил французского министерства обороны поднялись на борт нефтяного танкера, принадлежащего российскому тайному флоту", - приводит телеканал слова министра обороны Тео Франкена.

По его сообщению, судно было сопровождено в порт Зебрюгге, где будет задержано.

Речь идет о построенном в 2008 году 180-метровом танкере под гвинейским флагом, направлявшемся из Ла-Манша. Около полуночи оно было перехвачено у берегов бельгийского Остенде.

"Бельгия всегда будет обеспечивать соблюдение международного морского права и будет решительно реагировать на любое нарушение безопасности своих территориальных вод", - заявил премьер-министр Барт де Вевер.

С октября 2025 года "Этера" "находится в европейском списке судов, деятельность которых должна быть "ограничена" на том основании, что они "являются частью теневого флота" России, отмечает RTBF. В то же время, по информации телеканала, судно также числится в списке организаций, находящихся под санкциями министерства финансов США. СМИ ссылается на американский пресс-релиз от июля 2025 года, в котором "Этеру" связывают "с обширной морской империей, контролируемой Мохаммедом Хоссейном Шамхани", сыном старшего советника верховного лидера Ирана.