Бельгия задержала нефтяной танкер, который европейцы считают связанным с Ираном

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Бельгия минувшей ночью задержала танкер "Этера", который якобы принадлежит к российскому нефтеналивному флоту, находится под санкциями ЕС и США и подозревается в связях с Ираном, сообщил в воскресенье телеканал RTBF.

"В последние несколько часов наши вооруженные силы при поддержке сил французского министерства обороны поднялись на борт нефтяного танкера, принадлежащего российскому тайному флоту", - приводит телеканал слова министра обороны Тео Франкена.

По его сообщению, судно было сопровождено в порт Зебрюгге, где будет задержано.

Речь идет о построенном в 2008 году 180-метровом танкере под гвинейским флагом, направлявшемся из Ла-Манша. Около полуночи оно было перехвачено у берегов бельгийского Остенде.

"Бельгия всегда будет обеспечивать соблюдение международного морского права и будет решительно реагировать на любое нарушение безопасности своих территориальных вод", - заявил премьер-министр Барт де Вевер.

С октября 2025 года "Этера" "находится в европейском списке судов, деятельность которых должна быть "ограничена" на том основании, что они "являются частью теневого флота" России, отмечает RTBF. В то же время, по информации телеканала, судно также числится в списке организаций, находящихся под санкциями министерства финансов США. СМИ ссылается на американский пресс-релиз от июля 2025 года, в котором "Этеру" связывают "с обширной морской империей, контролируемой Мохаммедом Хоссейном Шамхани", сыном старшего советника верховного лидера Ирана.

Бельгия Этера Иран
Новости

Иран нанес новые удары по военным базам США в странах Персидского залива и в Ираке

В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи

Израиль нанес новый удар по Тегерану

До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Иран нанес удар по оманскому порту Дукм на побережье Аравийского моря

СМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУ

Два человека ранены в Дубае обломками сбитых иранских БПЛА

Сотни пакистанских шиитов разгромили консульство США в Карачи

В ЦАХАЛ заявили, что Иран продолжает ракетные обстрелы Израиля

В Тегеране сообщили о гибели главы минобороны и начальника генштаба Ирана
