Землетрясение произошло у берегов Японии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории залива Кагосима в 35 км к юго-западу от города Каноя (префектура Кагосима, о.Кюсю, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение зафиксировано в 12:00 в воскресенье, эпицентр находился менее чем в 200 м от побережья полуострова Сацума на Кюсю.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 127,5 км.