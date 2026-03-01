В Израиле заявили, что нанесли серьезный урон системе ПВО Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Израиль своими авиаударами "серьезно повредил" всю систему ПВО Ирана, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин.

При этом он подчеркнул, что Израиль активно сотрудничает с американскими военными для продолжения атак. "Мы будем продолжать эту кампанию до тех пор, пока не достигнем всех поставленных целей", - сказал Дефрин.

С начала операции Израиль целенаправленно наносил авиаудары по важнейшим позициям противовоздушной обороны Ирана. В частности, удары наносились на западе Ирана для обеспечения безопасных операций авиации по нанесению ударов по иранским объектам.

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что в результате ответных ударов Ирана погибли два израильтянина. Он призвал жителей Израиля следовать указаниям властей и укрываться в случае нападения.

По данным министерства здравоохранения Израиля, с начала операции против Ирана в больницы были доставлены 456 человек. Из них 86 всё ещё находятся в больницах, в том числе в отделениях интенсивной терапии.