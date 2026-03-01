Поиск

В Израиле заявили, что нанесли серьезный урон системе ПВО Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Израиль своими авиаударами "серьезно повредил" всю систему ПВО Ирана, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин.

При этом он подчеркнул, что Израиль активно сотрудничает с американскими военными для продолжения атак. "Мы будем продолжать эту кампанию до тех пор, пока не достигнем всех поставленных целей", - сказал Дефрин.

В миреВ ЦАХАЛ заявили об уничтожении большей части высшего военного командования ИранаЧитать подробнее

С начала операции Израиль целенаправленно наносил авиаудары по важнейшим позициям противовоздушной обороны Ирана. В частности, удары наносились на западе Ирана для обеспечения безопасных операций авиации по нанесению ударов по иранским объектам.

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что в результате ответных ударов Ирана погибли два израильтянина. Он призвал жителей Израиля следовать указаниям властей и укрываться в случае нападения.

По данным министерства здравоохранения Израиля, с начала операции против Ирана в больницы были доставлены 456 человек. Из них 86 всё ещё находятся в больницах, в том числе в отделениях интенсивной терапии.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Израиль ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль пообещал продолжать мощные авиаудары по объектам в Тегеране

При обстреле со стороны Ирана в столице Бахрейна повреждена гостиница

 При обстреле со стороны Ирана в столице Бахрейна повреждена гостиница

В ОАЭ находятся около 20 тыс. российских туристов с отмененными и пропущенными вылетами

Иран пообещал Израилю и США невиданный ответ на убийство аятоллы Хаменеи

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении большей части высшего военного командования Ирана

США и Израиль наносят удары по военным объектам и официальным учреждениям в Тегеране

 США и Израиль наносят удары по военным объектам и официальным учреждениям в Тегеране

Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права

 Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права

Кувейт и Катар отражают иранские удары

Иран атаковал танкер в Ормузском проливе

Иранский президент заявил, что Тегеран отомстит за гибель Хаменеи

 Иранский президент заявил, что Тегеран отомстит за гибель Хаменеи
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 139 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });