Израиль пообещал продолжать мощные авиаудары по объектам в Тегеране

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Израиль продолжит проводить "интенсивные авиаудары по объектам, принадлежащим иранскому режиму", заявил в воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Мы организуем непрерывный воздушный мост для проведения мощных атак на цели в Тегеране", - написал он в соцсети X. По его словам, израильские самолеты будет постоянно действовать над Тегераном, осуществляя мощные атаки на цели режима и "репрессивных сил" Ирана.

В воскресенье израильская авиация нанесла серию мощных ударов по центру Тегерана. Атакам подверглись правительственные учреждения, в том числе министерство обороны и внутренних дел, а также военные объекты. Кроме того, удар был нанесен по зданию, в котором располагается государственная телерадиокомпания Ирана.

Как передает "Аль-Джазира", в воскресенье в Тегеране один за другим раздавались звуки мощных взрывов, во многих местах над центром города поднимаются густые столбы дыма.

Военная операция США и Израиля в Иране

Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
