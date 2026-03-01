Поиск

Премьер Пакистана из-за сложной обстановки в стране и в регионе отложил визит в РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства Пакистана Шехбаз Шариф в воскресенье принял решение отложить визит в Россию ввиду сложной ситуации внутри страны и в регионе.

"Ввиду складывающейся региональной и внутриполитической ситуации премьер-министр после консультаций принял решение отложить визит в Россию. Новая дата будет определена после взаимных консультаций", - говорится в сообщении, распространенном пакистанским правительством в соцсети Х.

В нем отмечается, что этот визит имеет большое значение для развития отношений между странами, но, с учетом ситуации, его приходится перенести.

Шариф должен был посетить Россию 3-5 марта.

Крайне напряженной продолжает оставаться ситуация на границе Пакистана с Афганистаном, где не прекращается пограничный конфликт. В самом Пакистане положение осложнилось после начала американо-израильской операции в Иране и убийства руководителя страны аятоллы Али Хаменеи. Это вызвало протесты пакистанских шиитов в ряде городов страны.

В Иране подавляющая часть мусульман придерживается шиитского направления в исламе.

