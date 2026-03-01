Эрдоган обсудил ситуацию в Иране с Трампом и с главами Катара и ОАЭ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обсудил ситуацию в Иране и в странах Персидского залива с президентом США Дональдом Трампом, а также с лидерами Катара и ОАЭ.

"Эрдоган и Трамп обсудили складывающуюся ситуацию и последние события в Иране и странах Персидского залива", - приводит агентство EFE выдержку из коммюнике, распространенного директором по связям с общественностью президента Турции Бурханеттином Дураном. Никаких других подробностей он не привел.

Затем Эрдоган провел телефонные разговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и президентом ОАЭ Мухаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном.

Президент Турции выразил сожаление обоим руководителям в связи с атаками, которые Иран нанес в ответ на авиаудары США и Израиля. В Тегеране заявляют, что эти удары нацелены на американские военные базы в этих странах, однако сообщается и о повреждении гражданской инфраструктуры.

Накануне Эрдоган назвал американо-израильскую операцию нарушением иранского суверенитета, при этом охарактеризовал ответные удары Тегерана как неприемлемые.