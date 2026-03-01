Шесть человек погибли близ Иерусалима при иранском ракетном ударе

Ракета в небе над Иерусалимом Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли, еще более 20 получили ранения в воскресенье в предместье Иерусалима в результате иранского ракетного обстрела, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, на месте происшествия работают 30 карет скорой помощи и спасатели. Для эвакуации пострадавших задействован вертолет.

Армия обороны Израиля в свою очередь сообщила, что система предупреждения населения о ракетной опасности сработала в штатном режиме.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Иран пообещал Израилю и США сокрушительный ответ на убийство руководителя Исламской республики аятоллы Хаменеи.