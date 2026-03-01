Поиск

Около тысячи организованных российских туристов застряли в Саудовской Аравии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Порядка тысячи организованных российских туристов не могут вылететь из Саудовской Аравии из-за закрытия воздушного пространства, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в воскресенье.

"По оценке вице-президента АТОР, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, в королевстве сейчас находится не более 1 000 организованных туристов из РФ. Все они либо уже размещены в отелях, либо их расселением занимаются туроператоры", - говорится в сообщении.

В миреОАЭ и Саудовская Аравия закрыли свое воздушное пространствоЧитать подробнее

По информации АТОР, основная часть россиян в Саудовской Аравии сейчас - паломники, их счет идет на тысячи. "Только по линии "Марва-Тур" в королевстве находится около 700 человек, совершающих умру", - отмечают в ассоциации.

Там также сообщают, что рейс авиакомпании "Азимут" по маршруту Махачкала - Джидда, который находился на грани отмены, подтвержден к выполнению. Вопрос по паломникам, которые должны были вылететь рейсом Jazeera Airways, находится в работе. Хадж-миссия России координирует ситуацию и взаимодействует с авиакомпаниями и властями.

Для экстренной связи с посольством РФ в Саудовской Аравии туристы могут звонить по круглосуточным телефонам: +9 6659 282 73 65 (консульский отдел в Эр-Рияде), +9 6655 443 46 55 (Генконсульство в Джидде).

