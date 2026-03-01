До девяти выросло число погибших после иранского ракетного удара по Израилю

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате иранского ракетного удара в городе Бейт-Шемеш в предместье Иерусалима выросло до девяти. Еще около 20 получили ранения, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

По данным газеты Times of Israel, ракета попала в жилой район города.

Армия обороны Израиля сообщила, что поисково-спасательные службы, а также медицинские бригады и вертолет для эвакуации пострадавших продолжают работать на месте падения ракеты.

По данным ЦАХАЛ, система предупреждения населения о ракетной опасности сработала в штатном режиме.

Ранее министерство здравоохранения Израиля сообщало, что с начала операции против Ирана в израильские больницы были доставлены 456 человек. Из них 86 всё ещё находятся больницах, в том числе в отделениях интенсивной терапии.