Около 500 россиян будут эвакуированы из Ирана через Азербайджан

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Около 500 россиян числятся в списках на выезд из Ирана через Азербайджан, сообщило посольство РФ в Баку.

"Посольство России в Азербайджане оказывает помощь российским гражданам, выезжающим из Ирана через пункт пропуска в Астаре. На данный момент в списках на выезд через Азербайджан числится уже около 500 наших соотечественников", - отмечается в сообщении посольства в телеграм-канале.

Дипмиссия также выразила благодарность властям Азербайджана за содействие, в том числе за оперативное рассмотрение вопросов по выдаче разрешений на пересечение границы.

С 28 февраля власти Азербайджана открыли сухопутную границу с Ираном (погранично-пропускной пункт "Астара" - ИФ) для выезда из Ирана граждан Азербайджана и иностранных государств.