Иранское радио продолжает работу в штатном режиме

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Радиостанции Ирана продолжают в воскресенье работу в штатном режиме из ряда городов страны, одни станции передают сигнал центрального радио из Тегерана, другие ведут региональное вещание.

В эфире на ряде частот, выделенных для вещания из Ирана, звучат патриотические призывы и религиозные песни с призывами к действию (нашиды).

Ранее в воскресенье сообщалось, что во время очередного удара по Тегерану бомбардировке подверглась штаб-квартира государственной телерадиокомпании Ирана.