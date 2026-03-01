Поиск

Иранское радио продолжает работу в штатном режиме

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Радиостанции Ирана продолжают в воскресенье работу в штатном режиме из ряда городов страны, одни станции передают сигнал центрального радио из Тегерана, другие ведут региональное вещание.

В эфире на ряде частот, выделенных для вещания из Ирана, звучат патриотические призывы и религиозные песни с призывами к действию (нашиды).

Ранее в воскресенье сообщалось, что во время очередного удара по Тегерану бомбардировке подверглась штаб-квартира государственной телерадиокомпании Ирана.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Тегеран
