Трамп уверен, что операция против Ирана развивается по благоприятному сценарию

Фото: Nathan Howard/Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу CNBC, что военная операция против Ирана идет быстрее, чем ожидалось.

"Операция развивается очень, очень хорошо, опережающими темпами", - сказал президент.

"Мы делаем нашу работу не только ради нас, но и ради мира. И все продвигается с опережением сроков", - заверил Трамп.

Тем временем в интервью Fox News президент США утверждал, что в результате американских ударов погибли 48 иранских лидеров.

"Никто не может поверить в наш успех: 48 лидеров были уничтожены одним ударом", - сказал он.

При этом не уточняется, о каких лидерах идет речь. Подробности удара также не приводятся.

Накануне, после начала военной операции против Ирана, Трамп заявил, что переживает об иранском народе и намерен сделать Иран свободной и безопасной страной. Он также призвал иранских военных сдаться.

Удары США и Израиля, в результате которых был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, открывают перспективы для дипломатического урегулирования, уверен президент США.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции". США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев".

