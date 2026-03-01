Поиск

Почти 40% рейсов в страны Ближнего Востока и Персидского залива отменены

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Почти 40% авиарейсов в страны Ближнего Востока и Персидского залива отменены, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным аналитической компании Cirium, по состоянию на 15:00 мск воскресенья в странах GCC (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - ИФ) и Ближнего Востока отменено 1 579 из 3 990 запланированных входящих рейсов - это почти 40% всех прилётов", - говорится в сообщении.

Речь идёт о рейсах в девяти странах региона: Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Катар, Иран, Израиль, Оман, Иордания и Бахрейн. Большинство отмен пришлось на страны Персидского залива/

В числе авиакомпаний, отменивших рейсы в выходные: Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia, Qatar Airways, IndiGo, Air India Express, PIA, British Airways, EgyptAir, Turkish Airlines, United Airlines, Wizz Air, Oman Air, Saudia, Jazeera Airways и другие.

Многие перевозчики приостановили полёты как минимум до понедельника. Например, Emirates - до 15:00 (время ОАЭ) 2 марта, flydubai - до 15:00 2 марта, Air Arabia - до 15:00 2 марта, Air India Express - до полуночи 2 марта.

Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
АТОР Бахрейн Израиль Иордания Иран ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль мобилизовал 100 тысяч резервистов

 Израиль мобилизовал 100 тысяч резервистов

Трамп заявил, что власти Ирана хотят переговоров и он готов пойти им навстречу

Трамп уверен, что операция против Ирана развивается по благоприятному сценарию

 Трамп уверен, что операция против Ирана развивается по благоприятному сценарию

Командование CENTCOM сообщило о трех погибших военных в ходе операции против Ирана

 Командование CENTCOM сообщило о трех погибших военных в ходе операции против Ирана

Почти 40% рейсов в страны Ближнего Востока и Персидского залива отменены

Израильские ВВС наносят очередные удары по Тегерану

Лавров и Ван И осудили массированные военные удары США и Израиля по Ирану

CENTCOM утверждает, что иранский корабль тонет после ударов США

Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

Нового руководителя Ирана выберут в ближайшие два дня

 Нового руководителя Ирана выберут в ближайшие два дня
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 165 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });