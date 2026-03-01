Почти 40% рейсов в страны Ближнего Востока и Персидского залива отменены

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Почти 40% авиарейсов в страны Ближнего Востока и Персидского залива отменены, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным аналитической компании Cirium, по состоянию на 15:00 мск воскресенья в странах GCC (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - ИФ) и Ближнего Востока отменено 1 579 из 3 990 запланированных входящих рейсов - это почти 40% всех прилётов", - говорится в сообщении.

Речь идёт о рейсах в девяти странах региона: Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Катар, Иран, Израиль, Оман, Иордания и Бахрейн. Большинство отмен пришлось на страны Персидского залива/

В числе авиакомпаний, отменивших рейсы в выходные: Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia, Qatar Airways, IndiGo, Air India Express, PIA, British Airways, EgyptAir, Turkish Airlines, United Airlines, Wizz Air, Oman Air, Saudia, Jazeera Airways и другие.

Многие перевозчики приостановили полёты как минимум до понедельника. Например, Emirates - до 15:00 (время ОАЭ) 2 марта, flydubai - до 15:00 2 марта, Air Arabia - до 15:00 2 марта, Air India Express - до полуночи 2 марта.