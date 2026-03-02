Поиск

Глава МИД Омана заявил о сохранении шанса на соглашение США и Ирана

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Возможность дипломатического урегулирования между Вашингтоном и Тегераном все еще сохраняется, несмотря на текущую эскалацию, заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

"Я хочу внести ясность: дверь для дипломатии остается открытой. На переговорах в Женеве действительно достигнут прогресс в направлении беспрецедентного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами, и, хотя была надежда избежать войны, война не должна означать, что надежда на мир уничтожена", - написал аль-Бусаиди в соцсети X.

По словам министра, он все еще верит, что конфликт можно решить дипломатически.

"Чем скорее возобновятся переговоры, тем лучше для всех", - подчеркнул аль-Бусаиди.

Оман выступал посредником в недавних непрямых переговорах между Ираном и США по иранской ядерной проблеме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана после американо-израильских ударов хочет вести переговоры, и он намерен ответить согласием на предложение о диалоге.

"Они хотят говорить, и я согласился на разговор. Так что я буду говорить. Им следовало сделать это раньше (...). Они ждали слишком долго", - сказал американский президент в интервью журналу The Atlantic

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Оман США Израиль
