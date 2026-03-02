Поиск

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Чили

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в северной части Чили у границы с Боливией, сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 23:04 мск в воскресенье землетрясения находился в 68 км к северо-востоку от города Калама, примерно в 55 км от границы с Боливией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,1. По данным американских сейсмологов, очаг залегал на глубине 110,7 км.

РАН Чили
