Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле японского острова Иото

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Филиппинского моря в 362 км к юго-востоку от острова Иото (Иводзима, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:55 мск в понедельник землетрясения находился в 1404 км к югу от города Татеяма (префектура Тиба).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6,1. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

