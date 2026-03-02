Поиск

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле японского острова Иото

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Филиппинского моря в 362 км к юго-востоку от острова Иото (Иводзима, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:55 мск в понедельник землетрясения находился в 1404 км к югу от города Татеяма (префектура Тиба).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6,1. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Чили.

РАН Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Великобритании готовят план эвакуации своих граждан с Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 марта

США нанесли более тысячи ударов за первые сутки операции против Ирана

 США нанесли более тысячи ударов за первые сутки операции против Ирана

ЦАХАЛ сообщает о новой волне ударов по Тегерану

Глава МИД Ирана заявил, что смерть Хаменеи открыла ящик Пандоры

 Глава МИД Ирана заявил, что смерть Хаменеи открыла ящик Пандоры

Страны Персидского залива заявили о праве ответить на иранские удары

Великобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по объектам Ирана

 Великобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по объектам Ирана

Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся до достижения всех целей Вашингтона

 Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся до достижения всех целей Вашингтона

Спецборт МЧС доставит 84 россиянина из Израиля в Москву

 Спецборт МЧС доставит 84 россиянина из Израиля в Москву

План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю

 План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 199 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8549 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });