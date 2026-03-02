Поиск

У Вашингтона есть три кандидата на пост руководителя Ирана

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть на примете три кандидата, которые могли бы возглавить Иран, однако отказался называть их имена.

"У меня есть три очень хороших варианта. Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала закончим работу", - сказал Трамп в интервью газете The New York Times.

На вопрос, считает ли он, что страну мог бы возглавить секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, Трамп не ответил.

Газета отмечает, что Трамп допускает возможность снятия санкций с Тегерана, "если новое руководство покажет себя прагматичным партнером".

Однако он отказался сказать, как и будет ли вообще его администрация защищать иранский народ, который, как обращает внимание The New York Times, он призвал к свержению власти в стране.

"Я не даю обещаний ни так, ни иначе, еще слишком рано. У нас есть работа, и мы ее выполнили очень хорошо. Я бы сказал, мы значительно опережаем график", - добавил Трамп.

Военная операция США и Израиля в Иране

Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Тегеран
