Израиль нанес удары по высокопоставленным членам "Хезболлы" в Бейруте
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли серию ударов по целям в Бейруте в ответ на ракетный обстрел севера страны "Хезболлой", сообщает ЦАХАЛ в понедельник в своем телеграм-канале.
"Некоторое время назад армия обороны Израиля нанесла точный удар по высокопоставленным террористам "Хезболлы" в районе Бейрута. Кроме того, армия обороны Израиля нанесла удар по одному из лидеров "Хезболлы" на юге Ливана", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что удары по Ливану были нанесены в ответ на ракетный обстрел севера Израиля "Хезболлой".
"Армия обороны Израиля будет действовать против решения "Хезболлы" присоединиться к кампании и не позволит этой организации представлять угрозу государству Израиль и причинять вред гражданскому населению севера Израиля", - подчеркивает ЦАХАЛ.
Сообщается, что несколько снарядов, попавших из Ливана на территорию Израиля, упали на открытой местности. Сообщений о ранениях или разрушениях не поступало.
В свою очередь, "Хезболла" утверждает, что целью атаки был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы.
Согласно заявлению движения, удары были нанесены в качестве мести за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за "неоднократные акты агрессии Израиля".
"Руководство сопротивления всегда утверждало, что продолжение израильской агрессии и убийства наших лидеров, молодежи и простого народа дают нам право защищать себя и реагировать в соответствующее время и в соответствующем месте", - говорится в заявлении движения.
В ноябре 2024 года израильские военные и движение "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, в соответствии с которым ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным.
Позднее поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и о неоднократных ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.