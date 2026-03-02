Поиск

Израиль нанес удары по высокопоставленным членам "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли серию ударов по целям в Бейруте в ответ на ракетный обстрел севера страны "Хезболлой", сообщает ЦАХАЛ в понедельник в своем телеграм-канале.

"Некоторое время назад армия обороны Израиля нанесла точный удар по высокопоставленным террористам "Хезболлы" в районе Бейрута. Кроме того, армия обороны Израиля нанесла удар по одному из лидеров "Хезболлы" на юге Ливана", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что удары по Ливану были нанесены в ответ на ракетный обстрел севера Израиля "Хезболлой".

"Армия обороны Израиля будет действовать против решения "Хезболлы" присоединиться к кампании и не позволит этой организации представлять угрозу государству Израиль и причинять вред гражданскому населению севера Израиля", - подчеркивает ЦАХАЛ.

Сообщается, что несколько снарядов, попавших из Ливана на территорию Израиля, упали на открытой местности. Сообщений о ранениях или разрушениях не поступало.

В свою очередь, "Хезболла" утверждает, что целью атаки был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы.

Согласно заявлению движения, удары были нанесены в качестве мести за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за "неоднократные акты агрессии Израиля".

"Руководство сопротивления всегда утверждало, что продолжение израильской агрессии и убийства наших лидеров, молодежи и простого народа дают нам право защищать себя и реагировать в соответствующее время и в соответствующем месте", - говорится в заявлении движения.

В ноябре 2024 года израильские военные и движение "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, в соответствии с которым ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным.

Позднее поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и о неоднократных ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.

Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бейрут Израиль Хезболла ЦАХАЛ
