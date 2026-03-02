Поиск

Иран не собирается вести переговоры с США

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с США.

"Мы не будем вести никаких переговоров с Соединенными Штатами", - написал Лариджани в соцсети.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп своими "ложными надеждами" "погрузил регион в хаос" и "теперь обеспокоен дальнейшими потерями американских военных".

Ранее в интервью The Atlantic Трамп заявил, что руководство Ирана после американо-израильских ударов хочет вести переговоры, и он намерен ответить согласием на предложение о диалоге.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Али Лариджани
Новости

