Минобороны Кувейта сообщило о крушении нескольких американских самолетов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Кувейта заявило, что в стране разбились несколько военных самолетов США, сообщает The National.

"С войсками США поддерживалась координация с целью прояснить обстоятельства инцидента; предпринимались совместные технические меры", - заявил представитель ведомства полковник Сауд аль-Атван.

По данным министерства, все члены экипажа разбившихся самолетов выжили, их доставили в больницу.

О причинах катастрофы и о моделях самолетов не сообщается.

Ранее CNN сообщил о крушении истребителя в 10 км от базы США "Али аль-Салем" в Кувейте. Причина катастрофы пока неясна. Пилот успел катапультироваться.

Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Кувейт США Минобороны
