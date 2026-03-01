CNN сообщи об отражении атаки в Эрбиле в Ираке, где базируются военные США

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американские военные задействовали средства ПВО в районе Эрбиля в Иракском Курдистане в воскресенье, сообщает CNN.

Сотрудники телеканала на месте событий смогли заснять пожар возле аэропорта Эрбиля, где расквартированы военные США. Неясно, получил ли аэропорт попадание в ходе атаки.

По данным телеканала, здесь прозвучало три взрыва. Однако точно неизвестно, были ли эти звуки из-за попаданий по цели или из-за работы ПВО.

Ранее телеканал "Рудау" передавал, что утром 1 марта база ВВС в районе Харири к северо-востоку от Эрбиля, где также находятся американские военные, дважды подвергалась атакам, вероятно, БПЛА. Пострадавших, по словам местных властей, нет.

"Рудау" отмечает, что с субботы, 28 февраля, в Иракском Курдистане зафиксированы не менее 10 похожих атак с использованием БПЛА и реактивных снарядов.