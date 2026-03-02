Поиск

Золото подорожало более чем на 3% до $5418 за унцию

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Стоимость золота и других драгоценных металлов активно растет в понедельник из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

К 10:57 по Москве котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились примерно на 3,3% до $5418 за унцию.

Фьючерсы на серебро дорожают на 3,3% до $96,38 за унцию, на платину – на 2% до $2422 за унцию.

Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. В частности, пострадали жилые районы столицы Бахрейна, сообщается о повреждениях ряда отелей и аэропорта в Дубае.

Тем временем цена алюминия на Лондонской бирже металлов в понедельник подскочила почти на 3% до $3,231 тыс. за тонну. Отмечается, что соседние с Ираном страны, включая Саудовскую Аравию. ОАЭ и Бахрейн, являются крупными производителями алюминия. По данным AZ China, на Ближний Восток приходится около 9% мирового производства этого металла.

США Иран золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

 Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

Взрывы вновь слышны в районе аэропорта иракского города Эрбиль

Израиль объявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"

 Израиль объявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"

Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

 Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

Власти Великобритании готовят план эвакуации своих граждан с Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 марта

США нанесли более тысячи ударов за первые сутки операции против Ирана

 США нанесли более тысячи ударов за первые сутки операции против Ирана

ЦАХАЛ сообщает о новой волне ударов по Тегерану

Глава МИД Ирана заявил, что смерть Хаменеи открыла ящик Пандоры

 Глава МИД Ирана заявил, что смерть Хаменеи открыла ящик Пандоры

Страны Персидского залива заявили о праве ответить на иранские удары
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 204 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8550 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });