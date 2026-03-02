Золото подорожало более чем на 3% до $5418 за унцию

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Стоимость золота и других драгоценных металлов активно растет в понедельник из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

К 10:57 по Москве котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились примерно на 3,3% до $5418 за унцию.

Фьючерсы на серебро дорожают на 3,3% до $96,38 за унцию, на платину – на 2% до $2422 за унцию.

Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. В частности, пострадали жилые районы столицы Бахрейна, сообщается о повреждениях ряда отелей и аэропорта в Дубае.

Тем временем цена алюминия на Лондонской бирже металлов в понедельник подскочила почти на 3% до $3,231 тыс. за тонну. Отмечается, что соседние с Ираном страны, включая Саудовскую Аравию. ОАЭ и Бахрейн, являются крупными производителями алюминия. По данным AZ China, на Ближний Восток приходится около 9% мирового производства этого металла.