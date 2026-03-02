Поиск

Президент Казахстана обеспокоен атаками на страны, не воюющие против Ирана

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой заявил о поддержке и солидарности с народом Бахрейна в этот непростой период, сообщила пресс-служба Токаева.

Он выразил обеспокоенность по поводу ракетных атак на объекты гражданской инфраструктуры Бахрейна и других стран, не участвующих в войне против Ирана. Токаев подчеркнул, что Казахстан выступает за деэскалацию ситуации и мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии.

Король Бахрейна поблагодарил президента Казахстана за неизменную поддержку и подтвердил стремление своей страны к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

"Собеседники подтвердили приверженность укреплению казахско-бахрейнских отношений дружбы и партнерства, а также пожелали братским народам двух стран мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан", - говорится в сообщении.

Бахрейн Иран Казахстан Касым-Жомарт Токаев
