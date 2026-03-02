Путин обсудил с саудовским наследным принцем обострение обстановки на Ближнем Востоке

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда подробно обсуждено обострение обстановки на Ближнем Востоке в результате американо-израильской военной операции против Ирана, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с реальными рисками разрастания зоны конфликта, уже затронувшего территории ряда арабских стран и чреватого катастрофическими последствиями. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении.

"В свою очередь Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд высказал мнение, что российская сторона в эти дни может сыграть положительную, стабилизирующую роль с учетом ее дружественных отношений как с Ираном, так и со странами Персидского залива", - добавили в пресс-службе.