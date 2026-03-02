Эксперт: новые лидеры Ирана вряд ли пойдут на капитуляцию

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - На что рассчитывал президент США, начав ракетные удары по Ирану, какую позицию могут занять новые лидеры ИРИ и когда ожидать конца конфликта, в интервью обозревателю "Интерфаксу" Борису Геворкяну рассказал иранист, сотрудник института Востоковедения РАН Мехрубон Ашуров.

- В нашем недавнем интервью на вопрос, ударят ли американцы по Ирану, вы ответили: "Мне трудно понять, зачем США наносить удары по Ирану, когда протесты уже подавлены. Хотя, конечно, действия Трампа предсказать сложно". Что вы сейчас скажете?

- Возможно, расчет на то, что пришедшие на смену руководству новые люди — более сговорчивые и пойдут на компромиссы. Недовольные режимом все равно не смогут скинуть его: есть существенный процент поддерживающих власть. К тому же, КСИР не даст этому свершиться. Ведь при любой иной власти их начнут "чистить", как это было в Ираке с саддамовскими офицерами.

Пока же на сегодня главная новость, кроме начала войны, это ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Было известно, что если США и Израиль начнут войну, то целью номер один будет высшее военно-политическое руководство Ирана. И в этом списке были сам аятолла и его сын.

- Расчет на то, что с физическим устранением высшего руководства страна погрузится в хаос и к власти придут новые силы?

- После убийства высших руководителей политическая система Исламской республики вряд ли сразу обрушится. Важную роль здесь может сыграть фактор "единения вокруг флага". Как видится, позиция режима пока достаточно прочна, потому что в целом он контролирует ситуацию.

- Из чего же вы исходите? Из видеокадров многотысячных демонстраций и митингов иранцев в Тегеране с проклятиями в адрес Америки и Израиля?

- Ну, это тоже о чем-то говорит. А так вооруженные силы и силовой аппарат еще консолидированы. При этом у части населения, сильно недовольной режимом, нет лидера.

- Какая часть в иранском обществе поддерживает "режим аятолл"?

- Считается, что в стране не менее 15-20% активно поддерживающих власти. Столько же тех, кто против режима. Остальная часть населения - колеблющиеся, которые и могут объединиться "вокруг флага" после начала бомбежек. Но, конечно, об этом сложно говорить, ведь никаких соцопросов нет.

- Новое руководство ИРИ может пойти на капитуляцию, полную или частичную?

- Мне не кажется, что иранское руководство, даже несмотря на то, что оно обезглавлено, но в каком-то виде все-таки сохранилось, оно примет все условия Трампа. Пока, на данном этапе, думаю, это малореалистично. Кроме того, один из самых авторитетных и влиятельных людей в Иране Али Лариджани - советник покойного верховного лидера по национальной безопасности, написал сегодня, что они ответят на убийство Хаменеи очень жестко. И опроверг сообщения о готовности к переговорам с США.

- То есть вы считаете, что победить Иран невозможно в настоящее время?

- Это просто бессмысленно: страна большая, население почти 90 млн. Есть стратегическая глубина, армия боеспособная и консолидирована, режим институционализирован и не падет при ликвидации руководства.

- А известно, кто может стать новым верховным лидером?

- Согласно конституционным нормам, в отсутствие верховного лидера его функции выполняет временный руководящий состав, в который входит президент, глава судебной системы и член Совета экспертов (органа, избирающего верховного лидера). Последний - аятолла Алиреза Арафи - весьма вероятная кандидатура. Он довольно-таки молодой по сравнению с другими иранскими богословами, 1959 года рождения. Достаточно влиятельная личность в религиозном истеблишменте Исламской республики.

- Что вы предвидите в ближайшее время?

- Во всяком случае, пока каких-либо перспектив прекращения конфликта не видно. Но, как обычно это бывает на Ближнем Востоке, конфликты такого рода обычно очень неожиданно начинаются и быстро затихают, как это было во время 12-дневной войны.

- Поживем - увидим, как говорится.