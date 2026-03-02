Поиск

Макрон заявил, что ситуация в мире требует от Франции "продвинутого ядерного сдерживания"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в понедельник о введении в действие доктрины "продвинутого ядерного сдерживания".

По его словам, Франция вступает в новый этап - "продвинутое сдерживание", которое представляет собой "процесс постепенного развития" возможностей ядерного потенциала, потому что "мир становится жестче, что подтверждают события последних часов".

На базе ВМФ Франции в Иль-Лонг (Бретань, департамент Финистер) Макрон изложил, как ему видится "продвинутое сдерживание".

"В час, когда привычные устои зашатались, а противники обретают дерзость, сдерживание должно оставаться незыблемой основой Франции", - заявил французский президент.

При этом он подтвердил, что в соответствии с конституцией, "окончательное решение" о применении ядерного оружия "принадлежит исключительно президенту республики".

Новая концепция предусматривает увеличение числа ядерных головок в распоряжении Франции, отметил глава государства, не называя точного числа. При этом он подчеркнул: "Мы больше не будем публично сообщать данные о численности нашего ядерного арсенала".

По его мнению, "продвинутое ядерное сдерживание", могло бы включать в себя "европейское измерение". Но вместе с тем "никакого разделения окончательного решения не будет", оно всегда будет за главой французского государства.

Макрон полагает, что Франция сможет осуществлять "ситуативные развертывания" стратегических средств, связанных с ядерным сдерживанием, на территории своих европейских союзников. Он утверждал, что восемь европейских стран согласны участвовать в предлагаемом Францией "продвинутом сдерживании": Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

"Сотрудничество начнется с совместных учений", - пояснил президент. Он также объявил, что Париж, Лондон и Берлин "будут вместе работать над проектами ракет очень большой дальности".

Президент Франции считает, что его новая стратегия "продвинутого ядерного сдерживания" является "полностью дополняющей" НАТО.

