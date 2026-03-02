S7 во вторник выполнит вывозной рейс из Дубая в Новосибирск

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 в связи с частичным открытием воздушного пространства ОАЭ планирует выполнить во вторник вывозной рейс из Дубая в Новосибирск.

Полет будет осуществляться на Airbus A321 по согласованному маршруту с технической посадкой в турецкой Анталье для дозаправки, сообщила компания.

Также S7 запросила разрешение на рейсы из Дубая в Москву на 3, 4 и 5 марта, а также из Дубая в Новосибирск на 4 и 5 марта. При их выполнении планируется использовать альтернативный маршрут через Анталью.

"В первую очередь на вывозных рейсах будут вылетать пассажиры с билетами от 28 февраля и далее. Пассажиров, находящихся в Дубае, просим внимательно следить за информацией по своему рейсу", - отметили в компании.