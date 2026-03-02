Премьер Эстонии заявил о поддержке действий США и Израиля на Ближнем Востоке

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU -Таллин поддерживает действия США и Израиля на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал по итогам состоявшегося в понедельник внеочередного заседания правительства.

"Позиция Эстонии ясна: Иран не должен обладать ядерным оружием. Мы поддерживаем шаги, предпринятые Соединенными Штатами и Израилем для снижения угрозы, и выражаем солидарность с государствами Персидского залива, подвергшимися неоправданным нападениям со стороны Ирана", - говорится в сообщении правительства для прессы.

По словам Михала, "наша цель вместе с нашими союзниками состоит в том, чтобы это привело к большей стабильности и новым возможностям для иранского народа".

"С практической точки зрения, сейчас самое важное - чтобы наши граждане получили необходимую информацию и благополучно вернулись в Эстонию", - подчеркнул премьер-министр.