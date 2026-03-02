Поиск

Канадская Cameco поставит Индии уран на $1,9 млрд

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Канада и Индия подписали серию соглашений, направленных на развитие связей в сферах энергетики, критически важного минерального сырья и других.

В частности, как отмечает канцелярия канадского премьер-министра Марка Карни, страны заключили энергетическое партнерство, в рамках которого канадская Cameco в 2027-2035 годах поставит уран для индийской атомной энергетики на 2,6 млрд канадских долларов ($1,91 млрд).

Также в этом году государства подпишут соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, направленное на удвоение объема двусторонней торговли к 2030 году (до 70 млрд канадских долларов).

Кроме того, страны укрепят сотрудничество в сфере технологий. "Канада и Индия обладают невероятной силой и наращивают амбиции в технологическом секторе, особенно в сегментах ИИ, квантовых вычислений и аэрокосмических технологиях", - говорится в заявлении канцелярии.

Индийский поставщик ИТ-услуг HCL Technologies расширит операции в Канаде и увеличит штат на 75% к 2030 году.

В ходе визита Карни в Индию заключены коммерческие сделки на сумму более 5,5 млрд долларов, которые позволят создать тысячи рабочих мест в Канаде. После Индии он посетит Австралию и Японию.

Канада Индия Cameco уран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 100 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Испания не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран

Катар и ОАЭ хотят создать коалицию, чтобы добиться от Трампа быстрого урегулирования с Ираном

Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

 Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей

 Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей

"Аэрофлот" со вторника начнет выполнять вывозные рейсы из ОАЭ

Трамп не исключил возможность сухопутной операции в Иране

 Трамп не исключил возможность сухопутной операции в Иране

В иранском Красном полумесяце сообщили о 555 погибших при ударах США и Израиля

Два аэропорта Дубая возобновят работу в ограниченном режиме вечером в понедельник

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 242 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8559 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });