Канадская Cameco поставит Индии уран на $1,9 млрд

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Канада и Индия подписали серию соглашений, направленных на развитие связей в сферах энергетики, критически важного минерального сырья и других.

В частности, как отмечает канцелярия канадского премьер-министра Марка Карни, страны заключили энергетическое партнерство, в рамках которого канадская Cameco в 2027-2035 годах поставит уран для индийской атомной энергетики на 2,6 млрд канадских долларов ($1,91 млрд).

Также в этом году государства подпишут соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, направленное на удвоение объема двусторонней торговли к 2030 году (до 70 млрд канадских долларов).

Кроме того, страны укрепят сотрудничество в сфере технологий. "Канада и Индия обладают невероятной силой и наращивают амбиции в технологическом секторе, особенно в сегментах ИИ, квантовых вычислений и аэрокосмических технологиях", - говорится в заявлении канцелярии.

Индийский поставщик ИТ-услуг HCL Technologies расширит операции в Канаде и увеличит штат на 75% к 2030 году.

В ходе визита Карни в Индию заключены коммерческие сделки на сумму более 5,5 млрд долларов, которые позволят создать тысячи рабочих мест в Канаде. После Индии он посетит Австралию и Японию.