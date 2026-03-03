Лавров проведет переговоры с брунейским коллегой

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом, обсудит с коллегой состояние и перспективы двусторонних отношений, сообщили на Смоленской площади.

"3 марта в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры со Вторым министром иностранных дел Государства Бруней - Даруссалам Эриваном Юсофом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В министерстве отметили, что "планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-брунейских отношений, включая график политических контактов и укрепление сотрудничества в практических областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, наращиванию взаимодействия в формате диалогового партнерства Россия - АСЕАН".