США применили против целей в Иране новые дальнобойные высокоточные ракеты

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американские войска применили против целей в Иране новые высокоточные ракеты PrSM (Precision Strike Missile) с дальностью действия 500 км, сообщило издание The War Zone, ссылаясь на опубликованное Пентагоном видео использования различных видов вооружений в ходе операции.

Это было первое применение новой ракетной системы в реальных боевых условиях, отмечает издание.

Пуски осуществлялись с мобильной реактивной системы залпового огня HIMARS. Дальнобойные ракеты PrSM начали небольшими партиями поступать в американские войска два года назад. Они идут на смену ракетам ATACMS, которые имеют дальность 300 км и меньшую точность.

На видео Пентагона демонстрируются пуски ракет с системы залпового огня HIMARS, какой именно боеприпас используется, не уточняется.

По данным американских экспертов, судя по внешнему виду, речь однозначно идет о PrSM. Эти высокоточные ударные ракеты следующего поколения обеспечивают критически важные возможности для уничтожения целей. Их система наведения с использованием GPS обеспечивает круговое вероятное отклонение от цели не более одного метра. Каждая установка HIMARS может оснащаться шестью такими ракетами.

С учетом дальнобойности ракеты PrSM, запущенные из соседних стран, способны поражать цели в глубине Ирана.

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Пентагон США HIMARS
