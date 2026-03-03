Air Astana и Flydubai начинают вывозить граждан Казахстана из ОАЭ и Саудовской Аравии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Казахстана сообщило о начале вывозных рейсов из Саудовской Аравии и ОАЭ.

"При условии получения разрешений на полет от авиационных властей Саудовской Аравии и Египта авиакомпания Air Astana планирует выполнить 3 марта с Западного Казахстана и обратно два репатриационных рейса в Медину и два репатриационных рейса в Джидду. Вылет пассажиров будет осуществляться только по ранее приобретенным билетам", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, авиакомпания Flydubai начинает вывозные рейсы из Дубая в Казахстан.

"Ночью 3 марта планируется вылет рейсов FZ1533 Дубай - Алматы (170 мест) и FZ1395 Дубай-Астана (170 мест)", - отметили в Минтранспорта.

Авиационные власти продолжают внимательно следить за развитием ситуации и всесторонне содействовать выполнению репатриационных рейсов, добавили в ведомстве.