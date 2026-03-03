Рынки акций Европы закрылись сильным снижением в понедельник

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник падением на опасениях инвесторов по поводу последствий перехода конфликта на Ближнем Востоке в военную фазу.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снизился на 1,61% - до 623,63 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 1,2%, германский DAX - на 2,56%, французский CAC 40 - на 2,17%, итальянский FTSE MIB - на 1,97%, испанский IBEX 35 - на 2,62%.

Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся более тысячи ракетных ударов по иранским городам, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по Израилю и ряду стран Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал слова президента журналист CNN в понедельник.

Говоря о сроках операции, глава Белого дома сказал, что не хотел бы, чтобы она продолжалась слишком долго. "Я всегда думал, что на это может уйти четыре недели. Но мы немного опережаем график", - отметил Трамп.

Эскалация на Ближнем Востоке вызвала резкий подъем цен на нефть, что оказало поддержку акциям энергетических компаний. Котировки Equinor подскочили на 8,2%, обеспечив ей лидерство в составе Stoxx Europe 600. Рыночная стоимость Shell увеличилась на 2,8%, BP Plc - на 2,1%, TotalEnergies - на 3,1%, Eni - на 3,6%, Neste Oyj - на 7,1%, Galp Energia - на 7,3%, Var Energi - на 6%, Repsol - на 5,6%.

Выросли в цене бумаги ряда оборонных компаний, в том числе Hensoldt (+4,9%), BAE Systems (+6,1%), Renk Group (+3,6%), Leonardo (+3,5%), Babcock International (+1,7%).

Между тем авиакомпании и поставщики туристических услуг понесли значительные потери. Самое большое падение в сводном индексе продемонстрировал туроператор TUI (на 9,9%). Капитализация International Consolidated Airlines, владельца British Airways и Iberia, сократилась на 5,5%, Lufthansa - на 5,2%, Ryanair - на 1,6%, EasyJet - на 3%, круизного оператора Carnival - на 8,1%.

Подешевели акции страховых и перестраховочных компаний: Hannover Re - на 0,6%, Munich Re - на 0,7%, Swiss Re - на 1,4%.

Заметно уменьшилась рыночная стоимость производителей товаров класса "люкс" Richemont (-5,7%), LVMH (-4,5%), Hermes (-4%) и Kering (-5%).

В число лидеров снижения на торгах в Германии вошли автопроизводители BMW AG (-5%), Volkswagen (-4,4%) и Mercedes-Benz (-4%).