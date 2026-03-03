Поиск

Рынки акций Европы закрылись сильным снижением в понедельник

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник падением на опасениях инвесторов по поводу последствий перехода конфликта на Ближнем Востоке в военную фазу.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снизился на 1,61% - до 623,63 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 1,2%, германский DAX - на 2,56%, французский CAC 40 - на 2,17%, итальянский FTSE MIB - на 1,97%, испанский IBEX 35 - на 2,62%.

Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся более тысячи ракетных ударов по иранским городам, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по Израилю и ряду стран Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал слова президента журналист CNN в понедельник.

Говоря о сроках операции, глава Белого дома сказал, что не хотел бы, чтобы она продолжалась слишком долго. "Я всегда думал, что на это может уйти четыре недели. Но мы немного опережаем график", - отметил Трамп.

Эскалация на Ближнем Востоке вызвала резкий подъем цен на нефть, что оказало поддержку акциям энергетических компаний. Котировки Equinor подскочили на 8,2%, обеспечив ей лидерство в составе Stoxx Europe 600. Рыночная стоимость Shell увеличилась на 2,8%, BP Plc - на 2,1%, TotalEnergies - на 3,1%, Eni - на 3,6%, Neste Oyj - на 7,1%, Galp Energia - на 7,3%, Var Energi - на 6%, Repsol - на 5,6%.

Выросли в цене бумаги ряда оборонных компаний, в том числе Hensoldt (+4,9%), BAE Systems (+6,1%), Renk Group (+3,6%), Leonardo (+3,5%), Babcock International (+1,7%).

Между тем авиакомпании и поставщики туристических услуг понесли значительные потери. Самое большое падение в сводном индексе продемонстрировал туроператор TUI (на 9,9%). Капитализация International Consolidated Airlines, владельца British Airways и Iberia, сократилась на 5,5%, Lufthansa - на 5,2%, Ryanair - на 1,6%, EasyJet - на 3%, круизного оператора Carnival - на 8,1%.

Подешевели акции страховых и перестраховочных компаний: Hannover Re - на 0,6%, Munich Re - на 0,7%, Swiss Re - на 1,4%.

Заметно уменьшилась рыночная стоимость производителей товаров класса "люкс" Richemont (-5,7%), LVMH (-4,5%), Hermes (-4%) и Kering (-5%).

В число лидеров снижения на торгах в Германии вошли автопроизводители BMW AG (-5%), Volkswagen (-4,4%) и Mercedes-Benz (-4%).

BMW CAC 40 CNN BP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уолл-стрит не показала единой динамики в понедельник

 Уолл-стрит не показала единой динамики в понедельник

Израиль нанес удар по зданию телеканала "Аль-Манар" в Бейруте

 Израиль нанес удар по зданию телеканала "Аль-Манар" в Бейруте

Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников

Рубио заявил, что самые сильные удары по Ирану еще предстоит нанести

 Рубио заявил, что самые сильные удары по Ирану еще предстоит нанести

CNN утверждает, что США в ближайшие сутки значительно усилят удары по Ирану

ВС США заявляют, что потопили все иранские боевые корабли в Оманском заливе

Госдеп призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока

 Госдеп призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока

Число погибших американских военных в ходе операции против Ирана возросло до шести

КСИР готов остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив

 КСИР готов остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив

Более 100 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 259 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8559 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });