Два объекта облачного подразделения Amazon повреждены из-за атаки иранских дронов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Два объекта облачного подразделения Amazon подверглись ударам иранских беспилотников, сообщает во вторник The New York Times.

"Облачное подразделение Amazon сообщило, что два его объекта в ОАЭ были поражены беспилотниками, их работа утром во вторник оставалась "серьезно нарушенной", - информирует издание.

Ранее Amazon Web Services заявлял, что один из ударов произошел в воскресенье и вызвал пожар в дата-центре.

По словам компании, еще один беспилотник взорвался рядом с одним из ее объектов в Бахрейне и повредил его.

Компания заявила, что клиентам, использующим ее мощности на Ближнем Востоке, следует "уже сейчас рассмотреть возможность резервного копирования данных и, при необходимости, переноса рабочих нагрузок" в объекты в других регионах.

О сбоях в работе облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке стало известно в воскресенье.

Накануне компания сообщила о попадании неких "объектов" в один из дата-центров компании в ОАЭ, это вызвало пожар.

В сообщении компании отмечалось, что для тушения пожара энергоснабжение на объекте и генераторы были отключены.

В минувшую субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива.