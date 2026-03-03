Поиск

Президент Ливана назвал окончательным запрет военной деятельности "Хезболлы"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что решение о запрете военной деятельности "Хезболлы" является окончательным и необратимым, сообщает Middle East Eye.

Аун заявил об этом во время переговоров с членами "Квинтета" - дипломатической группы, в которую входят послы Франции, США, Катара, Саудовской Аравии и Египта. Президент также призвал эти страны оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил агрессию против Ливана.

2 марта премьер-министр Ливана Наваф Салам издал распоряжение о запрете на военную деятельность движения "Хезболла" и о ее немедленном разоружении.

Ранее израильские военные нанесли серию ударов по целям в Бейруте в ответ на ракетный обстрел севера страны. Военные завили, что удары по Ливану были ответом на ракетный обстрел севера Израиля "Хезболлой".

Израиль Ливан США Хезболла Жозеф Аун
