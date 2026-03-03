Норвегия против размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Норвегия готова обсудить инициативу Франции о ядерном сдерживании, но она против размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время, заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

"Президент Франции взял на себя инициативу усиления европейского сотрудничества в области ядерного сдерживания. Мы готовы обсудить эти вопросы в свете работы над соглашением о партнерстве. В то же время я хотел бы заявить, что политика Норвегии в области ядерного оружия остаётся твёрдой. Мы не должны иметь ядерное оружие на норвежской земле в мирное время", - сказал Эйде, выступая во вторник в стортинге (парламенте).

Он сообщил, что в 2026 году Норвегия усилит свои оборонные возможности и выделит 70 млрд норвежских крон ($7,21 млрд по текущему курсу) на военные цели, а также 15 млрд крон ($1,55 млрд) на гражданские цели на Украине.

Министр также высказал мнение о ситуации вокруг Арктики, заявив, что "Арктика вряд ли станет источником международных конфликтов". При этом, по его словам, в случае конфликта между Россией и Западом "морские районы к северу от нас с самого начала будут иметь большое стратегическое значение".

"С ростом международного внимания и неопределённостью по поводу Арктики также увеличивается интерес к Шпицбергену", - добавил он. "Это не значит, что Шпицберген находится под давлением. Шпицберген - это Норвегия так же, как и любая другая часть нашей страны. Географически и политически Шпицберген отличается от Гренландии, и сравнений не может быть", - сказал глава МИД.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в Бретани заявил, что страна начнёт переговоры с европейскими странами по расширению ядерного сдерживания. В их числе - Германия, Великобритания, Польша, Швеция, Дания, Бельгия, Нидерланды и Греция.