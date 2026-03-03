Поиск

ЕК подтвердила готовность Украины к переговорам о вступлении в ЕС по шести кластерам

В Брюсселе не называют сроков принятия страны в ЕС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Украина привержена своему курсу на вступление в ЕС, об этом свидетельствуют результаты скрининга, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт.

"Этот двусторонний анализ был проведен в рекордный срок и по всем переговорным кластерам. Шесть готовы к открытию", - сказал он на брифинге в Брюсселе во вторник.

Тем самым представитель ЕК подтвердил сделанное накануне украинским президентом Владимиром Зеленским заявление, что Украина "технически готова" к открытию шести кластеров переговоров по вступлению в ЕС.

"Теперь государства-члены должны принять решение по данному вопросу, а мы готовы помогать Украине продвигаться по этому пути к вступлению", - добавил Ламмерт.

В беседе с журналистами Зеленский также настаивал, что четкая дата вступления Украины в ЕС должна быть указана в мирном плане из 20 пунктов. Ранее он неоднократно называл желаемый Киевом срок - 2027 год.

Этот аспект прокомментировала руководитель службы официальных представителей ЕК Паула Пинью.

"Мы вполне понимаем то, что Украина спешит. И мы восхищаемся предпринимаемыми ею усилиями, достигнутым значительным прогрессом (...). Однако дата зависит от процесса, от реализованных страной достижений, вот почему председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен - ИФ) сказала (выступая в Киеве 24 февраля - ИФ), что при том, что она прекрасно понимает желание президента Зеленского иметь ясную дату, мы не можем воспринимать таковую как ориентир", - объяснила пресс-секретарь.

"Это скорее график президента Украины, чем наш", - добавила пресс-секретарь.

