В ЦАХАЛ засекли начало новой ракетной атаки из Ирана

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, сообщает во вторник The Times of Israel.

"После затишья примерно в 10 часов ЦАХАЛ зафиксировал новый запуск баллистических ракет из Ирана", - передает издание.

В центральных районах Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги. В ЦАХАЛ отметили, что работают над перехватом ракет.

Тем временем система оповещения сработала в городе Эйлат на юге Израиля из-за возможного появления неприятельского беспилотника. Впоследствии оказалось, что это была ложная тревога.