Вывозной рейс "Белавиа" вылетел из Дубая в Минск со 189 пассажирами на борту

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" во вторник смогла осуществить вывозной рейс из Дубая (ОАЭ), где из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке застряли сотни туристов.

"Рейс "Белавиа" B2718 вылетел из Дубая в Минск: на борту 189 пассажиров. Это вывозной рейс, который доставит в Минск пассажиров с авиабилетами на 28 февраля", - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что Boeing 737-800 следует по безопасному маршруту, минуя потенциально опасные территории.

"Из-за облета борт совершит посадку в Актау (Казахстан) для дозаправки и затем возьмет курс на yациональный аэропорт Минск. Ожидается, что рейс выполнит посадку после 2 часов ночи по минскому времени", - говорится в сообщении.

По информации перевозчика, вывозные рейсы также запланированы на 4 и 5 марта на широкофюзеляжных самолетах А 330-200. Из Минска в Дубай воздушные суда отправятся без пассажиров.

